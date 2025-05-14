Имущество расположено в Муроме на улице Филатова.

Территориальное управление Росимущества объявило о продаже движимого имущества ОАО «Муромтепловоз», выставив его на торги через электронную площадку РТС-тендер. В лот входят 1138 позиций, включая фрезерные и токарные станки, гидравлические прессы, мостовые краны и другое оборудование.Имущество расположено в Муроме на улице Филатова, дом 10, а начальная цена торгов составляет 178,5 млн рублей. Заявки на участие принимаются с 14 мая по 11 июня, а сами торги состоятся 18 июня.Напомним, ранее мы писали, что