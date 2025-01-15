Сейчас подозреваемая в избиении воспитанников на больничном.

Во Владимире тренер спортивной школы олимпийского резерва № 5 Анастасия Савватеева-Субботина подозревается в жестоком обращении с воспитанницами. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по факту ненадлежащего исполнения обязанностей, связанного с физическим и психологическим насилием над несовершеннолетними.В настоящее время Савватееву-Субботину отстранили от тренерской работы с избранием меры пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжает допросы сотрудников спортшколы, однако сам тренер находится на больничном, и вопрос ее отстранения будет решён после выздоровления. Несмотря на возможное решение суда, зарплату ей сохранят, так как у неё трое детей.Федерация гимнастики России осудила инцидент и выразила готовность содействовать правоохранительным органам в расследовании. До начала уголовного дела Савватеева-Субботина имела высокую репутацию и была награждена за свою работу.