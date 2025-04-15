Водителей предупреждают о частичном ограничении движения на Юрьев-Польском шоссе. Завтра, 16 апреля, с 9 до 16 часов там будет открыта только одна полоса дороги. Перекроют участок в районе

Водителей предупреждают о частичном ограничении движения на Юрьев-Польском шоссе. Завтра, 16 апреля, с 9 до 16 часов там будет открыта только одна полоса дороги. Перекроют участок в районе дамбы на Содышке в сторону Юрьев-Польского. В мэрии объяснили, что там будет проводится опиловка сухих и аварийных деревьев. «Центр управления городскими дорогами» приносит свои извинения за доставленные