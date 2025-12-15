Один из осужденных оказался лесным инспектором.

Во Владимирской области Муромский городской суд отправил двух «черных» лесорубов в исправительный центр, приговорив их к принудительным работам на 3 года и 1 год 8 месяцев соответственно. Один из осужденных оказался лесным инспектором. Они были признаны виновными в незаконной рубке сосен в особо крупном размере, ущерб от которой превысил 1,5 миллиона рублей. В рамках приговора конфискован самосвал «УРАЛ» и две бензопилы, использованные в преступлениях. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании суммы причиненного ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.