Прокуратура провела проверку.

В многоэтажном доме Мурома использовались небезопасные лифты. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.Жители дома № 44 на улице Автодора пожаловались на нарушение требований по безопасной эксплуатации лифтов. Проверка показала, что в первом и шестом подъездах эксплуатация лифтов была разрешена только до ноября и декабря 2024 года соответственно. Но к 20 февраля 2025 года лифты продолжали использовать для перевозки жильцов.В ДУК, обслуживающий этот дом, было внесено представление, после чего лифты обследовала специализированная организация. Она подтвердила, что лифты можно использовать и дальше без всяких опасений.За нарушение виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Также возбуждено дело об административном правонарушении в отношении директора ДУКа за нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов.Напомним, во Владимирской области , выработавших свой срок службы до 15 февраля 2025 года.