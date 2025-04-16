С каждым годом масштабнее. Во Владимире в одном зале собрались мастера бьюти-индустрии из более чем 12 городов России. Мероприятие с большим размахом прошло на площадке

С каждым годом масштабнее. Во Владимире в одном зале собрались мастера бьюти-индустрии из более чем 12 городов России. Мероприятие с большим размахом прошло на площадке гостинично-ресторанного комплекса «Русская Деревня». В прошлом году на конференцию «PRO LEVEL 2.0» заявилось около сотни участниц, в этом прибавилось еще 50 мастеров. Наталья Кириллова, организатор конференции «PRO LEVEL 2.0» Здесь