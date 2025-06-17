Против муромлянина, уклоняющегося от службы в армии, возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Установлено, что уклонист подлежит призыву и, согласно

Против муромлянина, уклоняющегося от службы в армии, возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Установлено, что уклонист подлежит призыву и, согласно результатам медосвидетельствования, для службы годен. Законных оснований для отсрочки нет. Муромлянин получил повестку, но в военкомат не явился. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: Следком области