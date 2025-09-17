В деревне полностью отсутствует оборудованная площадка для сбора ТКО

Муромская городская прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать местные власти организовать сбор и вывоз мусора в деревне Грибково. Как показала проверка, в деревне полностью отсутствует оборудованная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, что нарушает права жителей на благоприятную окружающую среду.Согласно законодательству, такие площадки должны иметь твердое покрытие, подъездной путь и ограждение, чтобы мусор не разлетался по окрестностям. Однако в Грибково ничего этого нет.Чтобы восстановить нарушенные права граждан, прокуратура подала иск в Муромский городской суд. Теперь надзорное ведомство будет контролировать, как власти исполнят решение и обеспечат жителей деревни нормальным сбором мусора.