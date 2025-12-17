Ленинский районный суд г. Владимира вынес приговор 49-летнему уроженцу Мурома, который был признан виновным в совершении убийства собственной сожительницы. Как следует из материалов ..

Ленинский районный суд г. Владимира вынес приговор 49-летнему уроженцу Мурома, который был признан виновным в совершении убийства собственной сожительницы.Как следует из материалов уголовного дела, на счету муромлянина не менее десятка обвинительных приговоров. В основном он попадался на кражах и разбоях, также в числе его преступлений угроза убийством, причинение тяжких телесных повреждений и лишение жизни.Невеста с приданымПо версии следствия, в конце декабря 2023 года после очередной отсидки рецидивист оказался во Владимире – без жилья, прописки, денег. Почти два года скитался по ночлежкам и случайным знакомым, пока не познакомился с 58-летней дамой, жительницей областного центра.На фоне совместного употребления алкоголя они быстро нашли общий язык. Тем более что женщина оказалась богатой невестой: у неё в собственности были комната в общежитии и садовый участок в СНТ «Энергетик», где владимирка поселила своего собутыльника и ежедневно его навещала.7 июля 2025 года в садовом товариществе сожители вместе занимались домашними делами, чередуя эту работу с распитием алкоголя.Из материалов уголовного дела: «Около 17 часов этого же дня, когда мы сидели за столом, возник словесный конфликт. Сожительница стала высказывать мне в грубой форме претензии, утверждая, что у меня имеются отношения с другими женщинами. Это сильно меня разозлило, и я нанёс ей два удара кулаком правой руки в область лица и головы. От нанесённых ударов она упала на пол, но вновь высказалась оскорбительно в мой адрес», – будет позднее рассказывать следователям муромлянин.После этого злоумышленник схватил лежавший в углу топор и стал обухом колотить свою жертву по голове, рукам, ногам...Последний вздохПерепуганная избитая женщина попыталась было выползти из дачного домика, при этом не говоря ни слова, боясь ещё больше разозлить своего мучителя.Когда потерпевшая добралась до выхода, муромлянин догнал ее, схватил за волосы и потащил назад в комнату.«В тот момент я понял, что от нанесённых ударов сожительница не умрёт, поэтому взял чёрный мусорный пакет, надел ей на голову и затянул узел в области шеи, перекрыв тем самым доступ кислорода», – описывал свое преступление мужчина.Хозяйка дачи пыталась вырваться и стащить с лица пакет. Заметив это, злодей наступил на шею своей жертвы, пока та не начала биться в предсмертных конвульсиях.Испугавшись того, что сделал, мужчина снял с головы бывшей приятельницы пакет, собрал все ее вещи, сжег их и хотел покинуть садовый участок, но по пути встретил соседку. Он честно ей во всем сознался и попросил вызвать полицию.– Выступая в прениях, прокурор города Владимира Алексей Грошенков, помимо фактически установленных обстоятельств дела, обратил внимание на моральную сторону действий осуждённого: используя малозначительный повод для возникновения неприязни, тот хладнокровно лишил жизни лежавшую на полу и просившую не убивать её женщину, в доме которой проживал и с которой имел близкие отношения, – уточнила старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.В итоге суд приговорил муромлянина к 9,5 года колонии строгого режима. Кроме того, Фемида удовлетворила иск потерпевшего – сына погибшей, который потребовал с осужденного 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами дела.