На первом этаже многоквартирного дома в Лакинске расположилось ритуальное агентство. Жильцы здания могут ежедневно наблюдать траурную атрибутику. А ведь по закону такого соседства быть не

На первом этаже многоквартирного дома в Лакинске расположилось ритуальное агентство. Жильцы здания могут ежедневно наблюдать траурную атрибутику. А ведь по закону такого соседства быть не должно. Люди пожаловались в прокуратуру. Надзорное ведомство организовало проверку. Из пресс-релиза прокуратуры области Установлено, что индивидуальный предприниматель использует помещение в одном из многоквартирных домов города Лакинска для розничной торговли ритуальной