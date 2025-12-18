На совещании обсудили все детали и этапы работы, а для дальнейшей проработки вопросов будет создана рабочая группа.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области прошли важные подписания: теперь во Владимире и Муроме появятся профильные кадетские классы СК России. Это результат встречи, где собрались руководитель управления Артем Кулаков, замгубернатора Владимир Куимов, министр образования Светлана Болтунова, а также директора школ. Об этом рассказалиСоглашения были заключены между Следственным управлением, региональным министерством образования и четырьмя учебными заведениями: Образовательными центрами №6 и №7 Владимира, школой №15 Мурома и школой №36 Владимира. Договоры также подписали непосредственно с директорами школ. Открытие классов намечено на начало нового учебного года.На совещании обсудили все детали и этапы работы, а для дальнейшей проработки вопросов будет создана рабочая группа.