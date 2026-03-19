В Муроме в суд передали уголовное дело против 48‑летней местной жительницы — замдиректора одного из городских предприятий. Женщину обвиняют в особо крупной краже. По версии следствия, она похитила более 150 тонн металлических изделий и лома черного металла.Как выяснилось, имея доступ к складу, обвиняемая в 2022–2023 годах поручала работникам предприятия грузить металл и перевозить его на машинах организации в пункты приема. Сотрудники не знали о ее преступных намерениях. В итоге с охраняемой территории вывезли металл на сумму свыше 3,3 млн рублей, а вырученные деньги женщина потратила на собственные нужды.Вину подозреваемая не признала, но, как сообщили в прокуратуре, доказательства ее причастности к хищению собраны. Теперь разбираться в деле будет Муромский городской суд.