Экс‑глава УМВД по Владимирской области Валерий Медведев, арестованный по обвинению во взяточничестве, сотрудничает со следствием. Об этом источники РИА Новости в правоохранительных органах.Валерию Медведеву вменяют получение взятки в особо крупном размере. По соответствующей статье Уголовного кодекса ему грозит до 15 лет лишения свободы.По данным источников, обвиняемый активно сотрудничает со следствием, дает развернутые показания.