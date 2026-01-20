В Коврове перед судом предстанет 50‑летний местный житель, который за деньги оформлял иностранцам фиктивную регистрацию. Мужчину обвиняют в пяти эпизодах преступления по ст. 322.3 УК РФ («фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ»).В сентябре 2024 года обвиняемый согласился за вознаграждение зарегистрировать в квартире своей матери двоих граждан Узбекистана. За каждую прописку он получал 1 000 рублей. Увидев в этом «бизнес‑возможность», мужчина продолжил. К маю 2025 года он оформил фиктивные документы еще на 9 иностранцев. Всего на основании ложных сведений на учет поставили 12 мигрантов.Сейчас большинство фиктивно зарегистрированных мигрантов находятся за пределами России, в прокуратуре.Это не первый подобный эпизод в биографии мужчины. В августе 2025 года его уже осудили за фиктивную регистрацию приезжих — суд назначил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.