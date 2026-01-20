После капитального ремонта двери для своих учеников распахнули школа в селе Илькино Меленковского МО и школа в посёлке Красный Октябрь Ковровского района. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Работы в школе села Илькино, где учатся 220 ребят, длились полгода. Специалисты обновили крышу здания, перекрытия и полы. Здесь заменили окна и двери, отремонтировали фундамент, фасад, крыльцо, цоколь и отмостки. Внутри помещений выполнили отделочные работы.Кроме того, для образовательного учреждения приобрели современное оборудование и новую мебель. Также организовали зоны отдыха для учеников, обновили пищеблок и столовую.В школе посёлка Красный Октябрь, где пока учатся 85 детей, восстановили кровлю, фасад и систему отопления. Для мастерских и кабинетов приобрели современные средства обучения, а в столовой поменяли мебель. В пищеблоке установили посудомоечную машину.Для актового зала купили новую аппаратуру и мягкие стулья, а на пришкольной территории сделали спортплощадку.«Обе эти школы совершенно обновились, благодаря федеральному проекту нашей партии "Молодёжь и дети", которая предусматривает проведение капитальных ремонтов в существующих учебных заведениях. Только в текущем году в области запланировано модернизировать 18 школ на общую сумму почти 663 миллиона рублей», — написал парламентарий.