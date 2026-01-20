ЦБ анонсировал выпуск памятной серебряной монеты номиналом 2 рубля, посвященной 200-летию со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. Она поступит в обращение 20 января, сообщили во владимирском отделении Банка России. Диаметр серебряной монеты – 33 миллиметра, вес – 15,55 грамма. Тираж монеты – 3 тысячи штук. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской

