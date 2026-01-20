Аналитики «Ростелекома» подсчитали число пользователей, подключившихся к беспроводному интернету, развернутому в общественных пространствах Владимира, с 30 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Выяснилось, что более 3,5 тысячи человек общались в мессенджерах, совершали видеозвонки и загружали маршруты для прогулок с помощью бесплатной Wi-Fi-cети. Общий объем переданного трафика превысил 250 ГБ. Наиболее популярными точками доступа стали те, что установлены на Соборной и Театральной площадях, а также в Левитановском сквере. Кроме них, бесплатное беспроводное подключение можно было осуществить во время посещения смотровых площадок на Козловом валу и улице Георгиевской, а также на площади Победы.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Новый год — время делиться душевным теплом и яркими эмоциями. В конце декабря по заданию администрации города мы развернули Wi-Fi на базе собственной защищенной проводной инфраструктуры. Тем самым, надеюсь, подарили радость общения тысячам людей. В январе планируем расширить беспроводную сеть: подключить новые локации, в том числе несколько остановочных комплексов».Для подключения беспроводного интернета во Владимире нужно выбрать в списке Wi-Fi-сетей точку доступа с именем VLADIMIR_FREE и пройти авторизацию по SMS, через портал госуслуг, соцсети или, совершив бесплатный звонок на номер 8 800.Андрей Михно, заместитель главы администрации города Владимира:«Сейчас, когда периодически ограничивается мобильный интернет, бесплатный Wi-Fi становится необходимым атрибутом комфортной городской среды. Мы рады, что быстрый беспроводной интернет от "Ростелекома" стал важной частью праздничной инфраструктуры. Сеть позволила людям оставаться на связи, делиться радостными моментами и легко ориентироваться в программе новогодних мероприятий. Важно, что и после каникул она продолжит работать и будет планомерно расширяться».Специалисты провайдера развернули общественную сеть во Владимире на базе решения «Управляемый Wi-Fi». Услуга включает простое управление настройками сетей и политиками доступа, кастомизацию приветственной веб-страницы и возможность размещения на ней рекламы. Авторизация пользователей осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.Подробнее узнать об услугах и сервисах «Ростелекома» для бизнеса и власти можно на официальном провайдера и по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 16 61.