Во Владимире готовят к открытию современную Областную клиническую инфекционную больницу. Вице‑губернатор Владимир Куимов на пресс‑конференции ключевую дату: полный запуск медучреждения запланирован на 1 июля 2026 года.Больница рассчитана на 205 коек для взрослых пациентов. Здесь будут лечить гепатиты ВИЧ‑инфекцию (на базе СПИД‑центра), туберкулез, а также острые респираторные инфекции (включая COVID‑19 и грипп).Дополнительно предусмотрены койки дневного стационара для пациентов с хроническими инфекционными заболеваниями. Учреждение будет работать круглосуточно, в том числе с тяжелыми больными, которым требуется длительная терапия.Больница спроектирована с учетом строгих требований. Отдельные входы и боксы для соблюдения анонимности пациентов (особенно важно для людей с ВИЧ), специальные палаты, обеспечивающие эпидемиологическую безопасность, разделение потоков больных для предотвращения перекрестного заражения.Часть отделений уже получила лицензии. В ближайшее время завершится оформление разрешений для профильных центров, включая гепатологическое отделение.