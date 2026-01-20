Во Владимире готовят к открытию современную Областную клиническую инфекционную больницу. Вице‑губернатор Владимир Куимов на пресс‑конференции ключевую дату: полный запуск медучреждения запланирован на 1 июля 2026 года.
Больница рассчитана на 205 коек для взрослых пациентов. Здесь будут лечить гепатиты ВИЧ‑инфекцию (на базе СПИД‑центра), туберкулез, а также острые респираторные инфекции (включая COVID‑19 и грипп).
Дополнительно предусмотрены койки дневного стационара для пациентов с хроническими инфекционными заболеваниями. Учреждение будет работать круглосуточно, в том числе с тяжелыми больными, которым требуется длительная терапия.
Больница спроектирована с учетом строгих требований. Отдельные входы и боксы для соблюдения анонимности пациентов (особенно важно для людей с ВИЧ), специальные палаты, обеспечивающие эпидемиологическую безопасность, разделение потоков больных для предотвращения перекрестного заражения.
Часть отделений уже получила лицензии. В ближайшее время завершится оформление разрешений для профильных центров, включая гепатологическое отделение.
