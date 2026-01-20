14 февраля Владимирская область присоединится к Всероссийской «Лыжне России». Выйти на старт может любой желающий. Регистрация открыта на Госуслугах: https://clck.ru/374PS5. «Лыжня России» пройдёт в 71 регионе страны. Заявки подали более 295 тысяч человек. Центральной площадкой во Владимирской области станет лыжная трасса в парке «Дружба» города Владимира. Участникам предложены дистанции в 1, 5 и 10 километров.