В селе Илькино Меленковского муниципального округа ученики встретили Новый год в обновленной школе, в правительстве региона.После капитального ремонта школа готова принять 220 учеников в совершенно новых условиях. В здании строители провели масштабные работы: заменили крышу, установили новые окна, обновили полы, оборудовали современные классы с новой мебелью и техникой, капитально отремонтировали пищеблок и столовую.Кроме того, в коридорах появились тематические зоны. Рядом с кабинетом русского языка и литературы — портреты Пушкина и Ахматовой, а возле кабинета истории — изображения национальных героев Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.Особая гордость школы — уютные зоны отдыха, которые оформили совместно ученики и педагоги.