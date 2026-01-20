После новогодних праздников во Владимирской области заметно выросло число обращений по поводу острых респираторных вирусных инфекций.

Во Владимирской области резко увеличилась заболеваемость COVID‑19. На третьей неделе 2026 года (12–18 января) медики лабораторно подтвердили 59 случаев заражения — это на 66,7 % больше, чем неделей ранее.Большинство заболевших перенесли инфекцию в форме острой респираторной инфекции (86,4 %). В 13,6 % случаев коронавирус спровоцировал внебольничную пневмонию.После новогодних праздников во Владимирской области заметно выросло число обращений по поводу острых респираторных вирусных инфекций. Причины понятны: люди вернулись на работу и учебу, возобновились контакты в коллективах.На третьей неделе года заболеваемость ОРВИ на 3,9 % по сравнению с предыдущей неделей. За неделю за медицинской помощью обратились 8 169 человек по области, в том числе 2 242 жителя Владимира. Наибольший рост замечен среди людей от 15 лет и старше.Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» на прошлой неделе провела 570 исследований. По результатам лидирует вирус гриппа А (H3N2). Среди негриппозных возбудителей преобладают риновирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы.