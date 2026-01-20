Владимирская область присоединяется к всероссийской неделе популяризации подсчёта калорий. После новогодних застолий вопрос возвращения в форму становится особенно актуальным.

Владимирская область присоединяется к всероссийской неделе популяризации подсчёта калорий. После новогодних застолий вопрос возвращения в форму становится особенно актуальным.Главный внештатный диетолог регионального минздрава Татьяна Миславская делится ключевыми рекомендациями.Постепенное возвращениеПраздники, как правило, сопровождаются избытком жирной, сладкой и калорийной пищи. Необходимо постепенно возвращаться к привычному режиму питания, обогащённому овощами, фруктами и белком, уверена специалист.– Важно начать подсчитывать калории – вести дневник питания, фиксируя все потребляемые продукты и их калорийность. Это поможет осознать, что и в каком количестве вы едите. Также необходимо избегать резких ограничений. Лучше всего постепенно снижать калорийность рациона на 200–300 ккал в день, – говорит Татьяна Миславская.По словам диетолога, чтобы прийти в форму, нужно сосредоточиться на сбалансированном питании, увеличить потребление овощей и фруктов, не забывать о достаточном количестве белка. Ещё рекомендуется добавить умеренную физическую активность. Прогулки на свежем воздухе, зарядка или занятия спортом помогут ускорить метаболизм и сжечь лишние калории. Немаловажно пить достаточное количество воды. Она помогает контролировать аппетит и способствует выведению токсинов из организма.Считайте калории правильноКоличество калорий зависит от пола, возраста, веса, роста и уровня активности. Так, женщинам в среднем в сутки можно набрать от 1800 до 2200 ккал, молодым и активным дамам – ближе к 2200, пожилым или женщинам с низкой активностью – около 1800.Мужчины в среднем могут потребить от 2200 до 2800 ккал в день, те, кто относится к молодёжи или ведёт активный образ жизни, – ближе к 2800. Пожилым людям и тем, у кого сидячая работа, достаточно около 2200.Чтобы точно узнать свою норму калорий, удобно использовать калькуляторы в приложениях или на сайтах, которые учитывают ваши параметры.Неделя популяризации подсчёта калорий – отличный повод задуматься о своём питании и начать движение к здоровому образу жизни. Следуя простым рекомендациям, вы сможете эффективно вернуться в форму после праздников и сохранить результат надолго.