Во Владимирской области суд наказал хозяйку трех сельскохозяйственных участков за то, что она не привела земли в порядок. Женщину оштрафовали на 40 тысяч рублей — причина в заросших полях общей площадью 13,6 гектара.В феврале 2025 года инспекторы Россельхознадзора (ведомство курирует Владимирскую, Костромскую и Ивановскую области) провели внеплановую проверку в Александровском районе. Они обнаружили, что три сельхозучастка густо поросли сорняками, деревьями и кустарниками.Собственнице выдали предписание: очистить земли и вернуть их в сельскохозяйственный оборот.В октябре 2025 года контролеры вернулись с повторной проверкой — и увидели, что ничего не изменилось. Участки по‑прежнему стояли заросшими, требования ведомства остались невыполненными.На женщину составили административный протокол по ст. 19.5 КоАП РФ («Неисполнение предписания органа надзора»). Мировой судья рассмотрел дело и назначил штраф — 40 тысяч рублей.