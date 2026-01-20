Во Владимирской области активно идет строительство новой дороги Загорье – Мосино. Дорога протянется на 3,57 км, а ширина проезжей части составит 6 м. Кроме того, появится подъезд-примыкание к селу Загорье, в областном правительстве.Строители приступили к работам в прошлом году. Сейчас они возводят песчаное основание будущей дороги, монтируют водопропускные трубы и готовят площадку.Новая транспортная артерия свяжет городской округ Владимир, Суздальский район (от Юрьевца) и автодорогу Владимир – Юрьев‑Польский – Переславль‑Залесский.Все работы планируют закончить в этом году.