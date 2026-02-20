Площадь обрушения составила около 10 кв. м.

В Гусь‑Хрустальном прокуратура разбирается с ЧП в детской школе искусств им. М. А. Балакирева. На третьем этаже здания частично обрушился потолок.Инцидент произошел в одном из кабинетов на третьем этаже МБОУ ДО «Детская школа искусств им. М. А. Балакирева». Площадь обрушения составила около 10 кв. м. , виной всему прогнившая балка чердачного перекрытия.Каждый день в школу приходят 400 воспитанников и 30 сотрудников, но в момент ЧП в здании никого не было.Гусь‑Хрустальная межрайонная прокуратура провела проверку и выяснила: за техническим состоянием здания следили недостаточно внимательно. Не проводили регулярный эксплуатационный контроль, не привлекали специализированные организации для обследования здания.Директору школы искусств уже вынесли представление и потребовали провести комплексное обследование технического состояния всего здания, а также устранить выявленные нарушения.