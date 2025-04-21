Более 700 сотрудников УМВД обеспечивали правопорядок на праздничных мероприятиях.

Во Владимирской области в минувшие выходные были введены усиленные меры безопасности в связи с Пасхой. Более 700 сотрудников УМВД обеспечивали правопорядок на праздничных мероприятиях, которые прошли в 138 населенных пунктах и собрали свыше 36 тысяч участников.Главная служба состоялась в ночь на 20 апреля в Успенском соборе с участием митрополита Никандра и вице-губернатора Александра Ремиги. Жители города также приветствовали Благодатный огонь у Золотых ворот.В УМВД подчеркнули, что благодаря принятым мерам правонарушения не были зафиксированы.