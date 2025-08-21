Казань примет крупнейшее событие в сфере беспилотных технологий – Международную выставку и форум Дрон Экспо 2025, которые пройдут с 26 по 28 августа.

Казань примет крупнейшее событие в сфере беспилотных технологий – Международную выставку и форум Дрон Экспо 2025, которые пройдут с 26 по 28 августа.На площадке выставочного комплекса Казань Экспо развернется масштабная экспозиция площадью 10 тыс. квадратных метров. Здесь более 200 ведущих компаний из России и зарубежья представят свои разработки и решения в области беспилотных авиационных систем и технологий.Международная выставка и форум ориентированы на производителей и разработчиков беспилотных систем, эксплуатирующие организации, инвесторов, специалистов в области электроники, телекоммуникаций и навигации. Организатором мероприятия выступает компания Глобэкс.Экспозиция охватит все ключевые направления отрасли: беспилотные авиационные системы, системы управления и навигации, источники питания и двигатели, технологии запуска и возврата, подвесные модули, системы связи и передачи данных, а также электронику, оборудование и средства производства.Главная задача форума – показать новые разработки в сфере беспилотников, помочь компаниям найти партнеров, поддержать стартапы и наладить международное сотрудничество.В рамках мероприятия пройдут конференции, мастер-классы и презентации, направленные на повышение квалификации специалистов и популяризацию новых направлений в промышленности и науке.Также выставка станет площадкой для обсуждения вопросов регулирования и формирования стандартов в сфере беспилотных технологий.Ассоциация Аэронекст, выступающая соорганизатором форума, подготовила насыщенную деловую программу. В нее войдут стратегическая сессия Региональные драйверы реализации Национального проекта БАС и шесть экспертных на актуальные темы.Кроме того, пройдет специальное мероприятие в формате Бизнес-витрина, где разработчики и заказчики услуг беспилотных авиационных систем смогут представить свои проекты и заключить новые партнерские соглашения.Ожидается участие в деловой программе заместителя руководителя Росавиации Андрея Потемкина, директора Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимира Волошина, генерального директора АНО Платформа НТИ Дмитрия Пескова, генерального директора Ассоциации Аэронекст Глеба Бабинцева, генерального директора АНО ФЦ БАС Максима Авдеева, президента Ассоциации Аэронекст и исполнительного директора АО НПП Радар ммс Ивана Анцева, а также других ведущих экспертов отрасли.