Следователь по особо важным делам рассказал о том, что должны делать родители, чтобы несовершеннолетние не попали в лапы извращенца.

По официальным данным последних десяти лет, во Владимирской области в год совершается порядка сотни преступлений сексуального характера по отношению к несовершеннолетним. В 2024-м удалось расследовать 111 таких деяний. О подобного рода преступлениях не принято говорить, ведь их жертвы – беззащитные дети, которым наносятся жесточайшие психологические травмы. О том, как действуют интернет-педофилы и как защитить несовершеннолетних от их пагубного влияния, корреспонденту «33Live.Ru» рассказал следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Владимирской области Александр ЕРМАКОВ.Тревожный звонокВ августе 2021 года в отделение полиции обратилась жительница г. Вязники. Обеспокоенная женщина рассказала оперативникам, что в телефоне своей 11-летней дочки нашла переписку с неизвестным гражданином, которому школьница отправляла свои фото сексуального характера.– Сотрудники отдела МВД по борьбе с компьютерными преступлениями взяли в разработку аккаунт молодого человека, в ходе чего было установлено, что его владельцем и администратором является 40-летний житель Пермского края, – уточнил Александр Ермаков. Во время следствия выяснилось, что школьница из Вязников – далеко не единственная жертва интернет-педофила. Только во Владимирской области установили 16 потерпевших в возрасте от 9 до 13 лет.Попали в сетиВсе потерпевшие, говорит следователь, являлись активными пользователями социальной сети «ВКонтакте» и состояли в так называемых деструктивных группах.– К деструктивному контенту относятся сообщества порногрфического характера, скулшутинг, когда ребёнка призывают отомстить своим обидчикам при помощи оружия и тому подобное, – перечисляет следователь Ермаков.Свою преступную деятельность пермяк Евгений П. вёл от лица 13-летнего подростка Виктора. По легенде, которую злоумышленник рассказывал своим жертвам, он рос в семье дипломата, жил в Москве, недавно расстался с девушкой и находился в поисках новой возлюбленной.– Он заходил на страницы потерпевших – те, как правило, были в открытом доступе, начинал знакомиться, комментировал фотографии, делал комплементы, рассказывал, что ищет девушку. Одним словом, стремился понравиться, влюбить в себя, – описывал следователь.Когда контакт был налажен, педофил скидывал собеседнице интимные фото других своих жертв и просил выслать такое же, намекая, что хочет сравнить, кто из девушек красивее, и выбрать «свою».Получив желаемое, начинал шантажировать школьниц, пугая их тем, что разошлёт снимки их друзьям и родителям. Взамен он хотел ещё больше снимков.Среди потерпевших были совсем маленькие девочки – 9 лет. Одну из них он попросил сняться в купальнике, а потом припугнул, что отретуширует это фото – «сотрёт» с него купальник – и отправит маме ребёнка. Взамен просил запечатлеть интимные части тела второклассницы. И тем приходилось выполнять требования собеседника.От Астрахани до ВладивостокаПедофила задержали 28 октября 2021 года. Помимо владимирских жертв, на счету виртуального педофила оказались 12 несовершеннолетних из Астрахани, Владивостока, Брянска, Кирова, Вологды. На его рабочем месте, в вагончике охранника, нашли ноутбуки и десятки носителей с порноконтентом, причём не только с участием потерпевших. Многие записи были скачаны с иностранных ресурсов. Во время расследования выяснилось, что на тот момент подозреваемый – уроженец села в Пермской области. Евгений и его брат росли без отца. Тот оставил семью, когда сыновья были совсем ещё маленькими. После армии юноша учиться не пожелал, сразу устроился охранником. В 2008 году женился и переехал в Кунгур, однако через три года супруга подала на развод, оставшись с малолетним сыном. По информации следователя, ребёнку Евгений не помогал, алименты не платил и вообще вёл асоциальный образ жизни, постоянно меняя сожительниц.К слову, свою вину он не признал. Однако в доверительной беседе со следователем рассказал, что тянуть к малолеткам его начало после аварии, в которой он сильно ударился головой.– После анализа сведений о его жизни, переписок была установленная склонность мужчины к порнографии, к получению удовольствия через общение с несовершеннолетними, – уточнил Александр Ермаков.Между тем, эксперты также признали пермяка вменяемым и склонности к педофилии, как заболевание, не обнаружили.В 2022 году Пермский районный суд приговорил мужчину к 17 годам колонии, а Пермский индустриальный суд – к 23 годам заключения и к штрафу шесть миллионов рублей в пользу потерпевших.Подмена ценностейСегодня в России порнография и деструктивный контент в целом являются бичём современной молодёжи, считает следователь, поскольку в интернете они контролируются не в полной мере. Открытость подобных сайтов серьёзно подрывает авторитет института семьи, подменяя понятия семейных ценностей.– Мы посмотрели переписки детей за период до того, как они начали общаться с педофилом, и были, мягко говоря, шокированы. Многие потерпевшие в плане интимных отношений знали то, о чём не каждый взрослый в курсе, в том числе о нетрадиционных видах сексуальных отношений и других подобных вещах, – рассказывает Ермаков.Ещё один нюанс: как такового шаблона семьи, попадавшей в подобную ситуацию, не существует. Среди потерпевших были девочки, чьи папы и мамы занимали высокие должности, были и те, кто воспитывался только бабушками и дедушками. Но всех ребят объединяло одно – увлечённость опасными группами в соцсетях.Чтобы обезопасить ребёнка, следователь рекомендует родителям придерживаться простых правил.– Во-первых, я считаю, что до 12-летнего возраста школьнику или дошкольнику телефон нужен только для того, чтобы позвонить. А свою страничку он может создать на гаджете мамы или папы, чтобы они могли видеть, с кем и о чём переписывается их ребёнок – говорит он.Прежде чем открывать детям свободную дорогу в Интернет, родителям следует побеседовать со своими чадами и рассказать им об опасностях, которые могут подстерегать в Сети, а также установить на телефон функцию «родительский контроль» – она покажет, какие сайты посещает ваше чадо.– Родители должны объяснить ребёнку, что такое семейные ценности, и не избегать вопросов о половой жизни. Поверьте, если ребёнка не контролировать, то он уже в дошкольном возрасте будет знать, откуда берутся дети.