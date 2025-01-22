Застройщика ЖК «Поколение» признали банкротом. Понадобилось всего-то два года судебных разбирательств. Информацию нам подтвердили дольщики, присутствовавшие на финальном заседании.

Застройщика ЖК «Поколение» признали банкротом. Понадобилось всего-то два года судебных разбирательств. Информацию нам подтвердили дольщики, присутствовавшие на финальном заседании. Решение судьи было подписано 21 января. На разбирательства представитель компании «Капитал-Строй» не явился. Однако это не помешало Фемиде поставить точку. Конечно, у ответчика еще есть возможность подать апелляцию, но дольщики уверены, мнение суда не поменяется. Сергей