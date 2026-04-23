В эфире телеканала «Губерния-33» директор МКУ «Зеленый город» Андрей Степанов представил планы по новым цветочным инсталляциям и озеленению Владимира.Город готовится встретить весну: учреждение разработало масштабную программу с акцентом на въездные группы — «ворота города», которые встречают жителей и гостей.Ассортимент цветников расширят: вместо примерно 17 видов запланировано до 30 видов растений.К 81-й годовщине Победы улицы, включая отдаленные районы, украсят тысячи тюльпанов из второй городской теплицы.В программу также входят 36 новых ландшафтных оформлений, что усиливает системный подход к благоустройству.Уход за насаждениями — полив, подкормка и регулярный уход — обеспечит продление цветения до осени.