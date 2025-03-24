20 марта на сети водоснабжения в Вольгинском около автозаправки произошла авария. Весь поселок с населением около 5 500 человек остался без воды на время ремонта. Жители получали воду из

20 марта на сети водоснабжения в Вольгинском около автозаправки произошла авария. Весь поселок с населением около 5 500 человек остался без воды на время ремонта. Жители получали воду из пожарной машины и ждали 17:00 21 марта – в это время им пообещали вернуть воду. Однако до сих пор этого не случилось. Как рассказывали в администрации