16-летнего жителя Москвы задержали во Владимирской области во время видеосъемки, которую он производил по заказу ВСУ. За задание парню обещали 9 тысяч рублей. По версии следствия, молодой

16-летнего жителя Москвы задержали во Владимирской области во время видеосъемки, которую он производил по заказу ВСУ. За задание парню обещали 9 тысяч рублей. По версии следствия, молодой человек сам установил контакт координатором террористической организации Русский добровольческий корпус. Несмотря на название, это формирование направлено против нашей страны и входит в состав ВСУ. Как уточнили в УФСБ,