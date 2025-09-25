Прокуратура регулярно проводит надзорные проверки, чтобы противодействовать незаконному обороту наркотиков.
В Муроме с фасадов жилых домов исчезла незаконная реклама, пропагандирующая торговлю наркотиками. Как сообщила городская прокуратура, надписи, содержащие ссылки на теневые интернет-ресурсы, были оперативно удалены.
Прокуратура регулярно проводит надзорные проверки, чтобы противодействовать незаконному обороту наркотиков. В ходе последней проверки было выявлено, что наркопреступники активно используют граффити на стенах для рекламы своих "магазинов" и бесконтактного сбыта через «закладки».
В результате проверки надзорный орган обнаружил такие надписи на фасадах 50 многоквартирных домов.
Муромская городская прокуратура вынесла представления руководителям восьми управляющих компаний, обслуживающих эти здания.
Все представления были признаны обоснованными. В итоге, изображения, пропагандирующие наркотики, были ликвидированы, а виновные в бездействии лица привлечены к дисциплинарной ответственности