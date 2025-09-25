Прокуратура регулярно проводит надзорные проверки, чтобы противодействовать незаконному обороту наркотиков.

В Муроме с фасадов жилых домов исчезла незаконная реклама, пропагандирующая торговлю наркотиками. Как сообщила городская прокуратура, надписи, содержащие ссылки на теневые интернет-ресурсы, были оперативно удалены.Прокуратура регулярно проводит надзорные проверки, чтобы противодействовать незаконному обороту наркотиков. В ходе последней проверки было выявлено, что наркопреступники активно используют граффити на стенах для рекламы своих "магазинов" и бесконтактного сбыта через «закладки».В результате проверки надзорный орган обнаружил такие надписи на фасадах 50 многоквартирных домов.Муромская городская прокуратура вынесла представления руководителям восьми управляющих компаний, обслуживающих эти здания.Все представления были признаны обоснованными. В итоге, изображения, пропагандирующие наркотики, были ликвидированы, а виновные в бездействии лица привлечены к дисциплинарной ответственности