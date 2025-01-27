Фемида приняла сторону жителей села Павловское. Суд обязал Упрдор установить шумозащитные экраны на суздальской трассе вдоль улицы Центральной. Про то, что их спокойная жизнь закончилась,

Фемида приняла сторону жителей села Павловское. Суд обязал Упрдор установить шумозащитные экраны на суздальской трассе вдоль улицы Центральной. Про то, что их спокойная жизнь закончилась, сельчане рассказывали нашему телеканалу еще в мае прошлого года. Жители негодовали, что дорогу строят почти вплотную к домам, а это грязь, пыль и нескончаемый шум от проезжающих машин. Лидия Большакова,