Решение об этом приняли на заседании горсовета.

В марте на заседании горсовета города Владимира депутаты единогласно решили присвоить звание Почетного гражданина 15 ветеранам, которые внесли значительный вклад в Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне и работали на благо города в мирное время. Вице-мэр Денис Егоров подчеркнул, что это решение соответствует практике соседних регионов.Каждому из ветеранов будет выражена память через стихи, песни и именные таблички, а теперь – и звание почетного гражданина.Напомним, ранее мы писали, что