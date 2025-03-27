Мужчина опубликовал фотографию свастики на своей странице во «ВКонтакте».
В Муроме Владимирской области арестован 51-летний мужчина за размещение нацистской символики в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.
Мужчина опубликовал фотографию свастики на своей странице во «ВКонтакте», которая была доступна всем пользователям. Ему было предъявлено административное дело, и он признал свою вину, раскаялся в содеянном.
Суд назначил ему 7 суток ареста, однако постановление пока не вступило в силу.