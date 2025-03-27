В 2024 году было выделено около 350 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры.

Владимирская область, обладая богатым историческим наследием и природными красотами, делает значительные шаги в развитии туриндустрии. С юбилеем Суздаля регион посетили 3,5 миллиона туристов, что свидетельствует о его растущей привлекательности. Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев.В 2024 году было выделено около 350 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры, что позволит увеличить номерной фонд до 5,736 мест и добавить новые точки притяжения. Также был запущен проект «Москва + Владимирская область: Путешествие в русскую сказку», предлагающий 10 маршрутов для самостоятельных путешествий.Среди новшеств – фестиваль караванинга «Абунафест», собравший более 700 экипажей, и восстановление фестиваля «Велолето», который пройдет в июне с велопробегом от Владимира до Суздаля.«Как и задумывали, сделали важные шаги к развитию авто- и водного туризма. Мы запланировали большую работу по развитию речной и стояночной инфраструктуры», — уточнил губернатор.Летом в Суздале откроется Межрегиональный центр народных художественных промыслов, благодаря чему культурные события в регионе продолжат расширяться.