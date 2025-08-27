Рассказываем, что известно о госслужащем.

Во Владимире 27 августа задержали мэра Дмитрия Наумова. По неофицальным данным, задержание произошло . Одна из версий произошедшего — глава города может быть связан с «кладбищенской мафией». Рассказываем, что известно о госслужащем.Дмитрий Наумов родился 30 октября 1979 года в поселке Мстёра Вязниковского района Владимирской области. После завершения учебы в школе будущий мэр получил образование в Вязниковском механико-технологическом техникуме, а в 2004 году стал выпускником Владимирского государственного университета по специальности «экономист-менеджер».В 2008 году он пошел учиться дальше, но уже в Российскую академию государственной службы и народного хозяйства при Президенте РФ. Там Дмитрий Наумов отучился по специализации «экономика и управление на предприятиях городского хозяйства».В должность мэра Дмитрий Наумов вступил 21 ноября 2022 года. На конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра у Наумова был серьезный конкурент в лице вице-спикера ЗакСобрания Романа Кавинова, но в итоге депутаты выбрали именно его.До этого чиновник служил главой администрации Гороховецкого района. Также работал в Мстёрском МП «ЖКХ» инженером по охране окружающей среды, главным специалистом администрации Мстёрского сельского округа, заместителем главы поселка Мстёра и главой администрации Мстёры.