Юрьев-Польский — один из древнейших городов Владимирского региона.

Город преображают не только для туристов. Инфраструктуру хотят улучшить для местных жителей. Подробнее в материале vlad.aif.ru.В ожидании гостейЮрьев-Польский — один из древнейших городов нашего региона — начинает готовиться к юбилею. Своё 875-летие со дня основания город отметит в 2027-м. За два года надо успеть многое.«Предстоит поработать и с дорожной инфраструктурой, и с коммуникациями, которые, безусловно, не молодеют. Таких вопросов много», — говорит министр экономического развития и промышленности Владимирской области Денис Синявский.Среди задач — ремонт старого моста через речку Гзу. Переправа не работает уже 20 лет. Между тем в юбилейный год Юрьев-Польский ожидает множество гостей.«Это самобытный город со своей историей, поэтому его привлекательность притягивает в первую очередь жителей столицы, для которых внутренний туризм приобрёл особое значение. И мы рассчитываем, что города Владимирской области, и в первую очередь Юрьев-Польский, воспользуются этим моментом и увеличат количество туристов на своей территории, а соответственно, и свой достаток», — говорит министр Синявский.Развитие агротуризма — ещё одна точка притяжения, на которую нужно делать ставки, уверена министр предпринимательства и туризма региона Юлия Бояркина, поскольку Юрьев-Поль¬ский по праву считается одним из самых развитых сельскохозяйственных районов. Вместе с тем есть необходимость в разработке и гастрономического бренда. По этому поводу в ближайшее время областные власти обещают провести круглый стол, чтобы обсудить возможные варианты.Инфраструктура для местныхВ погоне за туристами важно не забывать о самих юрьевпольцах. Поэтому в планах улучшение не только туристической инфраструктуры, но и городской, чтобы положительные изменения в первую очередь ощутили сами горожане. Эти изменения планируют прописать в пятилетней программе развития, предусматривающей также ремонт дорожной сети.Намечена совместная работа с бизнесом по расширению номерного фонда и числа объектов питания. Результаты работ станут видны уже в следующем году.Между тем работы по обновлению уже начались: в Небыловском сельском поселении благоустроили шесть прилегающих территорий и два двора на общую сумму более 4 млн рублей. В планах на будущий год — привести в порядок зоны отдыха у водоёмов и продолжить очистку берегов, а также построить комбинированные детские площадки в Симском сельском поселении.Еще город нуждается в комплексном благоустройстве центра, а конкретнее Торговых рядов: нужно отремонтировать дорогу и тротуары, благоустроить улицу-музей, где расположен мемориал.Будет развиваться сотрудничество с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником — сейчас специалисты учреждения обследуют Георгиевский собор. В этом году станет понятно, можно ли открыть его для посетителей.В оргкомитете обсудили и возможность переселения ведомств из исторического центра. Помещения, в которых находятся УМВД и МЧС в Юрьеве-Польском, уже не соответствуют современным требованиям. Однако эти здания формируют облик центральной части города, поэтому им обещают найти другое применение при музеефикации исторического ядра.