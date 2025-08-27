Житель Владимирской области фотографировал машины россиян с Z-символикой.

Ближайшие пять лет 43-летний житель Мурома проведет в колонии. Мужчина был приговорен к длительному сроку за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Подробности в материале vlad.aif.ru.«Я осознавал негативные последствия»Как стало известно, осужденный, будучи ярым противником СВО, был подписан на один из украинских чатов. Там он познакомился со своим куратором, по заданию которого фотографировал автомобили россиян с Z-символикой и отправлял снимки с их номерами. Однако не сообщается, делал ли он фото только во Владимирском регионе или в других областях тоже.Когда уголовное дело еще только начали расследовать мужчина признался, что прекрасно понимал, последствия своих действий. Однако это осужденного не смущало.«В содеянном искренне раскаиваюсь, осознаю, что мои действия недопустимы и циничны. Я искренне прошу прощения у моих сограждан, чьи интересы я предал», — признается мужчина в записи сотрудникам УФСБ по Владимирской области.Фотографировать машины он начал с апреля 2022 по май 2023 года. Его задержали и возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности России»).Признаков госизмены не нашлиВ итоге Владимирский областной суд в августе 2025 года признал 43-летнего мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему лишение свободы на 5 лет, по данным регионального УФСБ. Отбывать его осужденный будет в колонии общего режима. Признаков госизмены в его преступлении не нашли.Еще мужчине запретили администрировать сайты на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.Отметим, что осужденного также признали виновным в совершении преступления по статьям 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 228 УК РФ («Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства»).