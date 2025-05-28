«Выберу.ру» подготовил рейтинг банков с наиболее выгодными ипотечными программами для приобретения квартир на вторичном рынке недвижимости благодаря скидкам к ставкам и гибким условиям.

«Выберу.ру» подготовил рейтинг банков с наиболее выгодными ипотечными программами для приобретения квартир на вторичном рынке недвижимости благодаря скидкам к ставкам и гибким условиям.В ходе исследования аналитики «Выберу.ру» сравнили параметры ипотечных программ в линейках российских банков из ТОП-100 по размерам розничных кредитных портфелей (на 01.04.25г.). В результате был подготовлен майский рейтинг по двум группам:— «Лучшие ипотечные программы на вторичном рынке жилья банков ТОП 1-50»;— «Лучшие ипотечные программы на вторичном рынке жилья банков ТОП 51-100».При составлении рейтинга весомыми переменными являлись величина процентной ставки, размер первоначального взноса, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. В расчет включались коэффициенты, отражающие лимит суммы ипотеки и её срок. Продукты ранжировались с поправками на платную опцию для понижения ставки, диапазон ставок (минимальный в рекламе и максимальные в тарифах), условия страхования, наличие скидки за электронную регистрацию и льготы для групп клиентов — зарплатников, бюджетников. В алгоритме дополнительно учитывался индикатор значимости банка на финансовом рынке. Рейтинги «Выберу.ру» — это некоммерческое и нерекламное исследование.Лидером майского исследования стал Банк ДОМ.РФ с ипотечной программой «Готовое жильё» по минимальной ставке с учётом скидок от 16,3% для зарплатных клиентов и с первым взносом от 20%. В тройке лидеров — ипотечные программы на вторичное жильё Банка «Дальневосточный» (от 22%) и Совкомбанка (от 24,5%). Далее в ТОП-10 в порядке убывания идут программы крупных федеральных и ведущих региональных кредиторов: Металлинвестбанка, Банка «Санкт-Петербург», Банка Уралсиб, Т-Банка, АТБ, Алмазэргиэнбанка, МКБ.На первом месте рейтинга в группе 51-100 программа Тимер Банка — ипотека «Флагман» на приобретение на вторичном рынке квартиры, находящейся в собственности банка, по ставке со скидками от 21,8% и первым взносом 15%. На втором и третьем местах — ипотечные программы на вторичное жильё от Руснарбанка (от 18,7%) и Нико-Банка (от 23 %). В десятку лидеров входят продукты значимых региональных игроков рынка: Томскпромстройбанка, Банка «Форштадт», Владбизнесбанка, Челябинвестбанка, Банка Аверс, Банка Хлынов, Банка «Приморье».«С начала II квартала ставки по рыночной ипотеке на вторичную недвижимость снизились в среднем на 2,5%-3% от заградительных уровней минувшей зимой. К концу мая средние проценты на вторичном рынке, по нашим наблюдениям, опустились до 25,8%-26,9%. Однако их по-прежнему можно считать заградительными. В результате выдачи ипотеки на вторичку, по данным ЦБ, показывают антирекорды. К примеру, за март банки выдали рыночной ипотеки в 3,5 раза меньше, чем годом ранее. Дополнительно "охлаждают" рынок вторички регуляторные ограничения ЦБ, которые заставляют банки жёстче оценивать платежеспособность клиентов и отклонять заявки. Но люди не отказались полностью от сделок на вторичке. Они продолжают брать рыночную ипотеку для расширения жилплощади на доплату в альтернативных сделках. Однако в целом онлайн-спрос падает. Мы как финансовый маркетплейс видим, что с начала весны количество онлайн-запросов на ипотеку к концу мая снизилось на 29% и оказалось меньше прошлогоднего майского показателя почти на четверть. Интересно отметить, что условиями всех ипотечных программ за январь-май интересовались 5,23 млн пользователей "Выберу.ру", из них изучали программы на вторичном рынке недвижимости — лишь около 60 тыс. Вместе с тем, в мае 2025 года людям, которые подбирают рыночную ипотеку, на нашей онлайн-витрине доступны 341 программ вторичных ипотек от всех банков страны. Наиболее активно к началу лета интересуются ипотекой на "вторичку" пользователи маркетплейса из двух столиц, Уфы, Краснодара, Брянска, Хабаровска, Магнитогорска, Самары, Волгограда, Чебоксар, Тюмени, Казани и Екатеринбурга», — рассказала директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.«Выберу.ру» www.vbr.ru — проект IT-компании «DD Planet» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. Ежемесячная посещаемость — более 7 000 000 человек. Аудитория маркетплейса — физические лица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес, заинтересованные в ежедневном качественном выборе финансовых решений. Сегодня в финансовом супермаркете «Выберу.ру» предложения от 318 банков, 200 страховых компаний, 238 ведущих МФО, 35 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО. «Выберу.ру» — лауреат Премии Рунета 2017. В марте 2020 года включен в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи РФ. По итогам 2024 года «Выберу.ру» вошел в ТОП-10 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге Медиалогии.