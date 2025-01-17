В юбилейный год национальная зона .RU достигла исторического максимума

Координационный центр доменов .RU/.РФ подвел итоги года для российских национальных доменных зон.В 2024 году зона .RU показала уверенный рост, увеличившись на 380 151 домен (+7%), и к концу декабря достигла рекордного значения — 5 819 288 доменов. Этот результат стал самым высоким за всю 30-летнюю историю ее существования.85% доменов зарегистрированы российскими гражданами и организациями, что свидетельствует о высокой востребованности домена .RU внутри страны. В течение года в .RU было зарегистрировано 1 722 064 новых домена, что превысило показатель 2023 года (1 709 718 новых доменов). Домен .RU сохраняет 5-е место в мировом рейтинге страновых доменов, подтверждая свои сильные позиции на глобальной карте интернета.В кириллическом домене верхнего уровня .РФ на конец декабря 2024 года насчитывалось 760 162 домена, что на 8721 (-1,1%) меньше, чем годом ранее. При этом 92% доменов зарегистрированы российскими гражданами и организациями, отражая стабильный интерес к кириллическим доменным именам.В течение года в .РФ был зарегистрирован 182 351 новый домен. Несмотря на снижение общего числа регистраций, .РФ остается крупнейшей кириллической зоной в мире и лидером среди интернационализированных национальных доменов.2024 год стал важным и с точки зрения обеспечения безопасности Рунета. На фоне растущего числа кибератак и интернет-угроз российские национальные домены продемонстрировали устойчивость и обеспечили стабильное функционирование российских сайтов. Более того, в 2024 году удалось переломить тенденцию роста фишинга и значительно повысить уровень безопасности в доменах .RU и .РФ.В 2024 году компетентные организации направили 55 656 обращений к регистраторам о прекращении делегирования вредоносных доменов — всего на 1,2% больше, чем в 2023 году (54 977). Для сравнения: в 2023 году за аналогичный период число обращений выросло на 236% — с 16 324 до 54 977. Как и годом ранее, большая часть обращений (82,6%) касались фишинга. По итогам рассмотрения обращений в 2024 году Рунете было заблокировано 53 930 вредоносных доменов.Кроме того, значительно выросла скорость реагирования: среднее время от подачи жалобы до блокировки вредоносного домена сократилось с 21,5 часа в 2023 году до 13,5 часа в 2024 году.Как отметил директор Координационного центра Андрей Воробьев, в 2024 году зоны .RU и .РФ подтвердили статус стабильных национальных доменов верхнего уровня и безопасной среды для пользователей.«Зона .RU демонстрировала уверенный рост благодаря развитию e-commerce и онлайн-бизнеса, а также эффективной работе системы управления доменами. Нам также удалось переломить тенденцию роста фишинга, сократив время реагирования на угрозы почти вдвое. Эти достижения стали результатом слаженной работы компетентных организаций и регистраторов, а также совершенствования системы мониторинга. В этом году мы продолжим начатую работу, чтобы национальные домены оставались надежной платформой для развития бизнеса и защиты интересов пользователей», — добавил он.О Координационном центре доменов .RU/.РФКоординационный центр доменов .RU/.РФ выполняет функции национальной регистратуры и обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, аккредитации регистраторов и исследования перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня.Миссия Координационного центра – обеспечивать развитие интернета в России в интересах национального и мирового интернет-сообществ. Сайты центра: https://cctld.ru и https://кц.рф