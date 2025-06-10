Более 30% опрошенных россиян готовы доверить ИИ принятие финансовых решений. К такому выводу пришли финансовый маркетплейс «Выберу.ру» и группа компаний IT Smart Finance, опросив 3000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет

Цель исследования – узнать, как нейросети и виртуальные помощники влияют на принятие финансовых решений. Выяснилось, что 34% опрошенных хотели бы доверить принятие важных финансовых решений искусственному интеллекту (в 2024 году таких респондентов было лишь 23%).В частности, 24% из этой категории граждан признались, что хотели бы поручить нейросетям вопросы финансового планирования, полностью сняв с себя ответственность за контроль личного бюджета. 23% респондентов хотели бы, чтобы ИИ предупреждал их о потенциально опасных переводах и выявлял мошеннические взаимодействия. Еще 18% опрошенных отметили, что хотели бы использовать ИИ в качестве финансового советника при принятии важных решений, касающихся финансов, а 16% респондентов уверены, что нейросети помогли бы им быстрее закрыть долги или не выходить в просрочку. В то же время 12% опрошенных отметили, что могли бы использовать нейросети для сравнения финансовых продуктов, а 7% - для обучения детей основам финграмотности. Примечательно, что 36% опрошенных хотели бы не сами использовать сервисы, а рекомендовать их пожилым родственникам, чей быт, по мнению респондентов, стал бы легче с такой поддержкой.На вопрос, как должны выглядеть подобного рода сервисы, 65% опрошенных ответили, что такие технологические решения могут функционировать в рамках банковских приложений, 17% респондентов подчеркнули, что было бы удобнее, если бы существовали самостоятельные приложения, выполняющие функции финансового нейропомощника, а 11% хотели бы видеть профильные нейросети, регулируемые Банком России и базирующиеся на подконтрольных регулятору ресурсах, 7% при этом затруднились ответить на вопрос.Примечательно, что на вопрос о форме взаимодействия с нейросетями-помощниками, подавляющее большинство опрошенных - 87% - ответили, что хотели бы, чтобы ИИ сам проявлял инициативу и оповещал респондентов о важных финансовых событиях, в зависимости от запроса. Например, 32% респондентов из этой группы хотели бы, чтобы ИИ отговорил их от кредита или займа, если бы счел их долговую нагрузку чрезмерно высокой. А 11% респондентов и вовсе признались, что хотели бы, чтобы нейросети взяли на себя функцию коллекторов и напоминали им о просрочках или приближающихся платежах по кредитам.Наиболее лояльны к нейросетям-помощникам оказались жители Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска, которые работают в сфере IT. Наименьший уровень доверия к подобного рода технологиям продемонстрировали жители Иркутска, Кемерова и Хабаровска, работающие в сфере строительства и торговли. Примечательно, что женщины оказались более лояльны к использованию ИИ, нежели мужчины.