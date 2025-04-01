Почти четверть опрошенных россиян верят в приметы, связанные с деньгами.К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру», опросившие 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Выяснилось, что в приметы, связанными с деньгами, верят 33% респондентов. При этом почти каждый второй опрошенный из этой группы старается соблюдать «денежные» ритуалы перед принятием важного финансового решения. Примечательно, что годом ранее тех, кто верил в приметы, было почти в два раза меньше – 15%.Среди самых распространенных «финансовых» примет и ритуалов, которые склонны соблюдать россияне, - демонстрация купюры растущей луне, запрет на передачу наличных денег в вечернее время и традиция класть зарядное устройство в кошелек для «подзарядки финансов».Практически каждый опрошенный россиянин, верящий в приметы, признался, что так или иначе использовал или использует талисманы, призванные увеличивать доход. Среди самых распространенных примеров – выращивание денежного дерева, наличие дорогого красного кошелька, цвет и цена которого должны позитивно влиять на уровень дохода, а также сортировка купюр по номиналу - в этом случае практика должна способствовать формированию порядка в финансовой сфере.Интересно, что с сокращением оборота наличных денег россияне адаптировали старые приметы к новой реальности: 28% позитивно настроенных к приметам опрошенных признались, что «перенесли» приметы, подразумевающие манипуляции с наличными, на свои кредитки и зарплатные карты.Интересно, что чаще остальных денежные ритуалы склонны соблюдать мужчины в возрасте от 35 до 40 лет, проживающие в городах-милионниках. В то же время наиболее скептически к приметам настроены женщины в возрасте от 25 до 35 лет, проживающие там же.Чаще всего к денежным ритуалам обращаются жители Дальнего Востока, а реже всего – жители ЦФО. Примечательно, что респонденты с доходом выше среднего склонны верить в приметы почти в два раза чаще, чем россияне со средним доходом или доходом ниже среднего. Наиболее «суеверными» в вопросах финансов оказались работники торговли, врачи и представители финансовой отрасли.Интересно, что, по данным опроса, 62% верящих в финансовые приметы граждан имеют высшее образование, в прошлом году таких респондентов было лишь 34%.«2024 год выдался динамичным и турбулентным с точки зрения изменения экономических процессов. Как правило, в любой период нестабильности граждане склонны обращаться к «силам из вне», потому что сами они влиять напрямую на конъюнктуру рынка не могут, а чувствовать себя защищенными хотят. Тут на «помощь» и приходят карты таро, приметы, гадания и так далее. Несут ли эти практики какой-то положительный эффект- дискуссионный вопрос, однако неоспорим тот факт, что человеку легче принимать важные финансовые решения, если они подкреплены установкой, в которую он верит», - считает Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру».