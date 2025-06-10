По данным недавнего отчета Банка России, число заемщиков в 2024 году снизилось. Аналитики «Выберу.ру» решили узнать, что, помимо жесткой денежно-кредитной политики регулятора и конъюнктуры рынка, могло повлиять на решение россиян отказаться от заемных средств и как те закрывают свои финансовые потребности при нехватке денег.

Выяснилось, что от заемных средств в финансовых организациях в текущем квартале планируют отказаться 26% опрошенных. На вопрос о том, где респонденты будут брать деньги в случае необходимости, 33% ответили, что предварительно открыли вклад «на черный день», который хотят пополнять в течение года и расходовать при необходимости. Еще 24% отметили, что урежут ежедневные расходы. В число вещей и мероприятий, от которых в первую очередь готовы отказаться опрошенные, попали новые авто, ремонт в квартире и поездки за рубеж. Еще 19% заявили, что всегда могут взять взаймы деньги у друзей и родственников, а 17% планируют просто увеличить свой доход, тем самым снизив зависимость от кредитных средств, при этом 7% затруднились ответить на вопрос.Примечательно, что лишь 28% опрошенных планируют отказаться от заемных средств из-за невыгодных условий. Большинство респондентов - 34% - отметили, что просто повысили свою финансовую грамотность или пересмотрели личную финансовую стратегию, в которую кредиты и займы теперь не вписываются. Еще 16% принявших в опросе россиян подчеркнули, что прекратят взаимодействие с банками из-за того, что лимит по их кредитной карте был без предупреждения понижен несмотря на хорошую платежную дисциплину. 14% опрошенных граждан решили перестать пользоваться банковскими продуктами из-за страха быть обманутыми мошенниками. Еще 8% респондентов затруднились ответить на вопрос, либо выбрали иные варианты ответа.Среди опрошенных - больше всего граждан, планирующих отказаться от потребительских кредитов – 38%. На кредитные карты планируют перестать рассчитывать 23% респондентов, пользоваться программами рассрочки – 14%, займами –15%, а ипотечным кредитованием – 6%. При этом 4% респондентов пока не определи кредитные продукты, с которыми они попрощаются. Примечательно, что от кредитных карт чаще остальных планируют отказаться женщины старше 50 лет, от потребкредитов и POS-кредитования – мужчины от 30 до 40 лет, от займов – мужчины в возрасте от 25 до 35 лет, а от ипотечных кредитов – женщины до 30 лет.Интересно, что 19% граждан, прибегающих к заемным средствам в течение прошлого года, заявили, что полученные деньги не просто не решили их проблему, но в ряде случаев нанесли вред. В число самых «вредоносных» или бесполезных трат респонденты отнесли расходы на неудачное свидание, импульсивную поездку на курорт и ненужные beauty-процедуры, которые по итогу ухудшили внешний вид. При этом 27% респондентов, несмотря на желание отказаться от кредитов, отметили, что заемные средства сильно помогли им в ближайший год. В рейтинге самых успешных покупок взаймы лидируют квартиры, машины, бытовая техника и оплата свадебного торжества.