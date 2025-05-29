Старейший игрок на рынке цифровых инвестиций — платформа Itpools — в этом году отмечает важную веху: более 12 лет стабильной работы.

С момента основания в 2012 году компания прошла путь от небольшой команды IT-энтузиастов до одного из заметных участников рынка, предлагая частным инвесторам инструменты для диверсификации цифрового капитала.Среди ключевых направлений — алгоритмическое распределение средств, партнёрская программа и технологии автоматического начисления доходности.Представитель компании отмечает: «Мы делаем ставку не на обещания, а на технологии и долгосрочную устойчивость. Наш приоритет — репутация и результаты инвесторов».На сегодняшний день Itpools обслуживает клиентов из стран СНГ, Европы и Азии, при этом вся система работы полностью переведена в цифровой формат.В ближайших планах — расширение функционала личного кабинета, запуск мультивалютной поддержки и интеграция ИИ-инструментов в аналитику.