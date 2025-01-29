Автомобили «HAVAL» покорили сердца владимирцев. Группа компаний «Техцентр Гранд» занимается продажей автомобилей уже 32 года. С 2018-го он стал официальным дилером автомобилей «HAVAL»,

Автомобили «HAVAL» покорили сердца владимирцев. Группа компаний «Техцентр Гранд» занимается продажей автомобилей уже 32 года. С 2018-го он стал официальным дилером автомобилей «HAVAL», осуществляет продажу и сервисное обслуживание по адресу г. Владимир, ул. Растопчина 24. Когда речь заходит о бренде «HAVAL», сомневаться не стоит, здесь стиль и комфорт встречаются с передовыми технологиями. Дмитрий Материнский, руководитель