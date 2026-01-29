Вместо гаражей — спортивный кластер. Во Владимире на улице 40 лет Октября, где сейчас находится более 130 незаконных металлических построек, образованных ещё в советское время, появится

Вместо гаражей — спортивный кластер. Во Владимире на улице 40 лет Октября, где сейчас находится более 130 незаконных металлических построек, образованных ещё в советское время, появится современная спортивная площадка. Работы по освобождению территории идут по поручению губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Администрация Фрунзенского района уже провела работу по уведомлению собственников: требования размещены на объектах и