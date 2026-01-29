После мощных снегопадов, накрывших Владимирскую область, в населённых пунктах региона все силы брошены на расчистку занесённых улиц и скверов. Помощь нашим землякам оказывают даже волонтёры из других территорий.Так, за лопаты взялись члены студенческого отряда «Притяжение» из Москвы, прибывшие на днях в Ковров. Столичная молодёжь уже расчистила дорожки и детские площадки в скверах на улицах Белинского, Комсомольской и Комиссарова.Отмечается, что московские добровольцы приезжают в Ковров в третий раз. Основная цель их визита — проведение мероприятий в образовательных организациях, а также оказание адресной помощи ветеранам и семьям СВО и людям с ограниченными возможностями здоровья. Ребята принимают участие в благоустройстве социально значимых объектов, выступают с концертами, помогают школьникам определиться с будущей профессией, проводят мастер-классы и рассказывают им о работе студенческих отрядов.Москвичи посетили Ковровский государственный технологический университет имени В.А. Дегтярёва, познакомились со своими ровесниками - активистами вуза, а затем все вместе дружно расчистили территорию около общежития, поработали на «Мотодроме». После ударного труда приняли участие в традиционном массовом катании на коньках, приуроченном к Дню студента.«Я горд, что наша молодежь, как и мы во времена своего студенчества, участвуют в строительных и трудовых отрядах, вместе ездят в разные города и села России, чтобы оказать помощь людям. В этих поездках трудно, но всегда весело и сплоченно. Эстафета подхвачена. Дело безвозмездной помощи тем, кому трудно, ширится», — рассказал на своей странице в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин. Также парламентарий поблагодарил ребят за участие в добрых акциях и вручил им памятные подарки. Кстати, Игорь Игошин сам не раз замечен на субботниках по благоустройству городов и сел в округе. Недавно, например, вместе с волонтерами спасал Ковров от последствий мощного снежного циклона.