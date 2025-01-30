Представители духовенства обсудили актуальные социальные вопросы и подготовку к 80-летию Победы.

В Государственной Думе прошли традиционные Рождественские чтения, на которых парламентарии и представители духовенства обсудили актуальные социальные вопросы и подготовку к 80-летию Победы.На пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч выступили патриарх Кирилл, спикер Госдумы Вячеслав Володин, представители думских фракций.— Сегодня на Рождественских чтениях поднимались важные для нашей жизни вопросы. Обсуждение их в ходе дискуссии станет основой для реальных законодательных решений. Например, кризис рождаемости — это стратегический вызов. Надо возвращать обществу ценность родительства, в том числе и через взаимодействие с церковью, — прокомментировал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Среди участников Рождественских чтений был и недавно назначенный глава Владимирской митрополии. После заседания парламентарий Говырин обсудил с митрополитом Владимирским и Суздальским Никандром вопросы взаимодействия власти и РПЦ.— Во многих добрых делах — в помощи людям, воспитании молодежи — будем действовать вместе, — рассказал Алексей Говырин